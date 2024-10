Primeira meia maratona do Mercado Público será realizada em 2025

Motivado pelos resultados da 39ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, realizada no último final de semana de setembro, o Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa) confirmou, com exclusividade ao Jornal do Comércio, a realização da primeira meia maratona do Mercado Público.

O evento irá ocorrer na semana que marca o aniversário do mercado, em outubro de 2025. Mais detalhes sobre a realização do evento serão divulgados em breve.

LEIA TAMBÉM: Maratona Internacional de Porto Alegre movimenta economia da cidade

“Quando comentamos que a maratona iria passar pelo mercado, as pessoas nos perguntaram se as outras também iriam passar. Fiquei elaborando, questionei aos organizadores quantos comerciantes há no local, entreguei a cada um deles uma medalha e já registrei a meia-maratona do Mercado Público, na semana do aniversário”, afirmou o presidente da Corpa, Paulo Silva, que está na organização do evento desde 1994.