Arena do Grêmio terá operação total a partir do dia 26 de outubro

Após 175 dias, a Arena do Grêmio estará de volta com capacidade total e todos os serviços normalizados. O confronto entre Grêmio e Atlético-GO, marcado para o dia 26 de outubro, às 16h30min, será o primeiro evento a contar com a retomada completa das operações. O estádio e entorno ficaram alagados durante a enchente que atingiu Porto Alegre e diversas cidades gaúchas em maio deste ano.

Com a reativação de todos os setores, incluindo Camarotes e Cadeiras do Nível Superior, os. Além disso, as atividades na Esplanada serão plenamente retomadas, oferecendo serviços de alimentação e bebidas, garantindo uma experiência completa dentro e fora do estádio.Desde o início da reabertura gradual, a, sempre priorizando a segurança e o conforto dos torcedores. O sucesso das partidas anteriores, como os jogos contra Atlético-MG e Flamengo, foi crucial para possibilitar essa retomada integral. Com o aumento progressivo da capacidade de público e a reativação de serviços essenciais como controle de acesso, bares e estacionamento, mais de 23 mil torcedores puderam aproveitar uma experiência segura e confortável, sem registros de incidentes. Esses resultados positivos foram determinantes para que as operações fossem totalmente restabelecidas.Agora, com as operações de segurança implementadas, o. Este jogo não apenas simboliza a recuperação física da Arena, mas também reafirma o compromisso contínuo em proporcionar a melhor experiência possível a torcedores, atletas e profissionais envolvidos nos eventos.