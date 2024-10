Skate mira entrada nas Paralimpíadas a partir de 2032

Sucesso desde que ingressou nos Jogos Olímpicos, o skate agora mantém diálogo com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) para ingressar também com o paraskate nas Paralimpíadas de 2032, em Brisbane, na Austrália. Presidente da Associação Brasileira de Paraskate (ABPSK), Vini Sardi é quem tem liderado as conversas. Ele, que também é atleta, esteve nas Olimpíadas de Paris para divulgar a modalidade e explicou que não há mais tempo hábil para os Jogos de Los Angeles, em 2028.

"Estamos trabalhando muito pesado, principalmente junto com o STU, que tem o paraskate em todas as etapas, mas infelizmente nossa previsão de introdução nas Paralimpíadas não é em Los Angeles porque não tem mais tempo. Provavelmente, teremos alguma apresentação lá, mas nossa previsão é na Austrália, em 2032", disse Vini Sardi, atleta e presidente da ABPSK (Associação Brasileira de Paraskate). A apresentação extraoficial em Los Angeles está sendo costurada. Para Vini Sardi, será uma oportunidade de dar visibilidade à causa do paraskate.

"Temos vários amigos americanos articulando isso, de rolar uma apresentação na Califórnia, que é o berço do skate, o que tem tudo a ver com o paraskate. Vai ser um pontapé inicial para o paraskate nos Jogos Paralímpicos", disse Sardi ao UOL, destacando que a modalidade tem potencial para trazer muitas medalhas ao Brasil:"Tenho certeza que o Brasil está muito na frente no paraskate em questão de caderno técnico, questões técnicas... Queremos exportar isso a outros países para facilitar esse processo e, de fato, introduzir o paraskate nos Jogos Paralímpicos para trazer medalhas ao Brasil, pois somos uma potência no paraskate."

Vini Sardi é atleta do Corinthians. O clube possui uma equipe de skatistas e paraskatistas e inaugurou em 2019 uma pista de skate park com 530 m², contendo um bowl e uma área de street com obstáculos e transições. No skate de Sardi há um escudo do Corinthians. Ele fez um apelo para que outros clubes tradicionais também apoiem a modalidade. "Eu acho legal a iniciativa dos clubes começarem a investir também no skate. O Corinthians sai na frente, tem uma pista lá dentro do clube, é muito legal. Os clubes não são só de futebol, são esportivos, então tem tudo a ver investir em uma nova modalidade."

O paraskate será uma das atrações do STU Pro Tour Rio, evento que acontece desta quinta (17) até domingo (20). O torneio acontecerá na Praça Duó, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio, nas modalidades park e street.