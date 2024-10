Miguel Pupo garante vaga no Circuito Mundial de Surfe e Brasil pode bater recorde

A World Surf League (WSL) confirmou nesta segunda-feira (14) que Miguel Pupo garantiu sua vaga para a elite do Circuito Mundial em 2025. Quarto colocado da divisão de acesso antes da última competição qualificatória, em Saquarema, ele conquistou retorno à elite após não passar da etapa de corte em 2024.

Ele sobe ao lado de outros três compatriotas que já estavam garantidos antes de chegar na etapa carioca que começou nesta segunda: o irmão Samuel Pupo, líder da divisão, além dos amigos Ian Gouveia e Alejo Muniz. Edgard Groggia (6º) e Michael Rodrigues (8º) estão na luta para o número recorde de brasileiros na elite: os dez melhores levam o acesso.

Vice-campeão de 2024, Italo Ferreira é o melhor brasileiro ranqueado na WCT, seguido por Yago Dora, 6º, e Gabriel Medina, o 7º. João Chianca, o Chumbinho, e Filipe Toledo, o Filipinho, aparecem apenas em 34º e 35º respectivamente por não competirem na temporada passada, mas também já estavam garantidos.

"Ah, vai ser muito bom ter todo mundo no tour, acho que se todo mundo se confirmar a gente vai chegar a 11 brasileiros no WCT e espero que isso aconteça", comemorou Miguel Pupo, após disputar a última vaga entre os 22 que seguiram na temporada de corte justamente com o irmão Samuel. "A gente merece, o Brasil tem uma torcida muito grande, apaixonada. E feliz de estar com eles, cresci com o Alejo (Muniz) o com o Ian (Gouveia) e eles me inspiraram muito. Depois do corte eu estava bem cansado fisicamente e mentalmente e eles me inspiraram a continuar", revelou.

Com 17,275 pontos, Miguel Pupo não pode mais ser alcançado pelo 11º colocado, o que garantiu o seu acesso. O irmão Samuel chegou à rodada final com 25.865, diante de 22.810 de Ian Gouveia e 19.105 de Alejo Muniz, de volta à elite após 10 anos.