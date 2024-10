Brasileiro de Rally chega para penúltima etapa em Erechim

Entre esta quarta-feira (16) e domingo (20) a cidade de Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, recebe a 5ª etapa dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho, em conjunto com a 4ª etapa do Campeonato Sul-americano de Rally de Velocidade.

Neste ano, ocorre a 26ª edição do Erechim Rally Brasil. Esta é a prova mais longa da temporada, o que, conforme relatos dos competidores, exige ainda mais foco e resistência para conseguir completar o desafio.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Rally (ABRA), Leonardo Zettel, esta etapa promete grandes disputas em todas as categorias. Para Zettel, isso, aliado à presença dos estrangeiros, deve fazer com que a disputa do Brasileiro saia desta 5ª etapa ainda mais apertada.

"Tradicionalmente o Erechim Rally Brasil é a prova mais dura do Campeonato Brasileiro, com especiais muito técnicas que exigem bastante dos carros. Mas ao mesmo tempo, é o maior evento da nossa modalidade, envolvendo grande parte da população e empresas, proporcionando um grande show para o público", destaca.

A programação tem início na quarta (16) com a chegada das equipes e montagem do Parque de Assistência, segue quinta-feira (17), com a largada promocional, a partir das 20h, em frente à Praça da Bandeira, no centro da cidade. Na sexta-feira (18), no Parque de Apoio do Rally, localizado dentro da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), há treino livre pela manhã e, a partir das 19h, acontece o Super Prime, em pista especialmente preparada para a disputa.

O Rally segue no sábado (19) e domingo (20), quando serão revelados os vencedores da prova. O Parque de Assistência com os boxes das equipes fica junto ao Parque da Accie.

Confira, abaixo, a programação completa:

Quarta-feira – 16 de Outubro

Abertura do Parque de Apoio para equipes – 09h

Quinta-feira – 17 de Outubro

Largada Promocional – Praça da Bandeira - Prefeitura – 20h

Sexta-feira – 18 de Outubro

Prólogo do Rally Raid – 08h

Shakedown – EAEC 60 Anos 4×2 – 10h

Shakedown – EAEC 60 Anos 4×4 – 12h

Conferência de Imprensa – 15h

Largada SS Sicredi | ICATU Seguros 1 – 19h (Super Prime – Pista do Parque da Accie)

Sábado – 19 de Outubro

SS Paulo Bento | Cristalina 1 – 08h33

SS Ponte Preta | Pneubest 1 – 08h56

SS Barão de Cotegipe 1 – 09h44

SS Paulo Bento | Cristalina 2 – 11h57

SS Ponte Preta | Pneubest 2 – 12h20

SS Barão de Cotegipe 2 – 13h08

SS Sicredi | ICATU Seguros – 15h06 (Super Prime – Pista do Parque da Accie)

Domingo – 20 de Outubro

SS Gaurama | Cavaletti 1 – 09h08

SS Áurea | GL Fibra 1 – 09h31

SS Gaurama | Cavaletti 2 – 11h49

SS Áurea | GL Fibra 2 – 12h12

Cerimônia de Premiação – 15h – Praça da Bandeira – centro da cidade de Erechim