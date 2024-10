Gre-Nal 443, pelo Brasileirão, será sábado, às 16h, no Beira-Rio

Gre-Nal é Gre-Nal e vice-versa. Pela terceira (e última) vez em 2024, Inter e Grêmio se reencontram dentro das quatro linhas no próximo sábado (19), às 16h, no estádio Beira-Rio, para a disputa do Grenal 443. A partida, que será válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, vale a chance dos colorados colarem no G-4 da competição e dos tricolores se afastarem de vez do risco de rebaixamento.

Além disso, nem os vermelhos nem os azuis terminarão o ano com uma taça relevante no armário, o que faz com que o clássico ganhe um peso ainda maior. Se de um lado o Inter venceu os dois primeiros confrontos da temporada e já garantiu a "taça Gre-Nal 2024", do outro os gremistas buscam derrotar os maiores rivais fora de casa e evitar um final de ano com 0% de aproveitamento em clássicos - algo que não ocorre desde 1974.

Há seis dias do jogo, os técnicos Roger Machado e Renato Portaluppi acumulam dúvidas em relação às equipes que irão a campo no sábado, em todos os setores. De garantido até o momento apenas que o confronto terá estreantes em clássicos, como o jovem Gabriel Carvalho, reencontros, como o de Edenilson com a torcida colorada, e será o último Gre-Nal do ídolo gremista Pedro Geromel.

Na tabela, o Inter ocupa atualmente a 6ª colocação com 46 pontos, enquanto o Grêmio está em 11º, com 35. O clássico será apitada por Bruno Arleu de Araújo (RJ).

Nos outros dois clássicos do ano, o Inter venceu. No primeiro, pelo Gauchão, vitória por 3 a 2, no Beira-Rio. Já no primeiro turno do Brasileirão, em duelo disputado em Curitiba por conta das enchentes que assolaram o Estado e prejudicaram a Arena, triunfo colorado por 1 a 0.