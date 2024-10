Gre-Nal 443:Grêmio ainda não tem definida a data de venda de ingressos para o clássico

O Grêmio ainda não divulgou a data de início das vendas de ingresso para o Gre-Nal 443, no próximo sábado (19), às 16h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Ocupando o setor de visitante, o Tricolor terá direito a 2 mil lugares na arquibancada colorada. A tendência é que os bilhetes comecem a ser comercializados em breve.

Enquanto isso, o grupo de jogadores segue de folga após a derrota para o Atlético-MG, na quarta, em jogo atrasado da 6ª rodada do Brasileirão. Forçado a jogar em meio à Data Fifa, o clube optou por descansar os atletas antes de iniciar a preparação para o clássico, a partir desta segunda-feira (14), no CT Luiz Carvalho. Serão cinco atividades de olho no Gre-Nal.