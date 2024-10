Ronaldinho Gaúcho vira sócio de clube da 3ª divisão dos Estados Unidos

Ronaldinho Gaúcho decidiu investir no futebol dos Estados Unidos. O ídolo se tornou acionista do Greenville Triumph, clube que disputa a USL League One, equivalente à terceira divisão norte-americana. A aquisição foi feita em parceria com o irmão e também ex-jogador Roberto Assis.

"A ênfase que Greenville Triumph e Liberty colocam nos jovens, através das academias, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional do Triumph e semiprofissional do Liberty é impressionante. Para mim e para o grupo, esta é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol a todos os níveis e para todas as idades e de fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas", afirmou Ronaldinho.

Apesar de estar em divisões inferiores dos Estados Unidos, o principal objetivo do Greenville Triumph é estar na MLS até 2026, ano de Copa do Mundo no país, além de se projetar para o mercado global. Recentemente, o ex-atacante foi anunciado como "embaixador" do próximo Mundial, a ser disputado também no México e no Canadá.

Celebridades do próprio esporte, da música e do entretenimento comprando ou adquirindo fatias de clubes de futebol são uma novidade vem acontecendo com mais frequência que o normal. No mês passado, o astro do basquete Magic Johnson disse que muito em breve deve começar a fazer investimentos em equipes brasileiras, sem especificar de quais esportes.

"Acredito que é bom para o mercado como um todo, pois reúne um poderio financeiro ainda maior em clubes considerados de médio porte, mas com objetivos globais de crescimento a curto prazo, além de envolver uma publicidade muito grande em torno dos nomes dessas celebridades. Nada, no entanto, supera a boa gestão, seja com clubes associativos, SAFs, ou sendo adquiridos por ex-jogadores ou pessoas conhecidas", pontua Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, especializada no gerenciamento da carreira de atletas.

Já o caso mais recente desses investimentos aconteceu ainda neste mês de agosto, quando o cantor Ed Sheeran adquiriu 1,4% do Ipswich Town, que disputa o Campeonato Inglês. Ele se tornou sócio minoritário da equipe e vai ter o direito de utilizar um camarote executivo no Portman Road, estádio da equipe, por muitos anos.

"Acredito que todas as partes só tem a ganhar, com uma visibilidade que extrapola os padrões de marketing e publicidade. Perceba que em muitos desses casos, essas celebridades adquirem clubes menores, com alguma ligação emotiva, mas em ligas e países desenvolvidos e que podem trazer a potencialização de receitas, seja com a própria exposição ou novas parcerias", acrescenta Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.