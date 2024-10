Semifinais colocam equipes pressionadas pelas torcidas frente a frente na Copa do Brasil

Se inicia, nesta quarta-feira (2), a disputa das semifinais da Copa do Brasil. A largada fica por conta do duelo entre Atlético-MG e Vasco, às 19h, na Arena MRV. Na sequência, o Flamengo recebe o Corinthians no jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil, no Maracanã, às 21h45min. As equipes chegam em momentos contestados da temporada e buscam se consolidar a três jogos do título.

LEIA TAMBÉM: Direção do Inter conclui venda do zagueiro Igor Gomes para os Emirados Árabes



Ainda que patinando no Brasileiro, o Galo segue vivo na Libertadores — encara o River na semi — e aposta nas copas para encerrar a temporada com uma taça no armário. Já o Cruzmaltino, com um elenco modesto em relação aos demais, surpreende com o trabalho do técnico Rafael Paiva e deposita esperança nos meias Payet e Coutinho para desequilibrar o embate. A provável escalação dos mineiros tem Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Arana, Otávio, Franco, Igor Gomes e Scarpa; Paulinho e Hulk. Já os cariocas devem ir a campo com Léo Jardim; Puma Rodriguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Payet, Coutinho e Emerson Rodríguez; Vegetti.

Na segunda partida da noite, o Rubro-Negro terá a estreia do técnico Filipe Luis, após a demissão de Tite. O ex-jogador estava no comando do sub-20 e fará sua primeira aparição como treinador do profissional. O Timão, por sua vez, abre o Z-4 no Brasileirão e chega para a eliminatória sob pressão. O técnico Ramon Díaz tem a missão de virar a chave para o mata-mata e seguir sonhando com um título no ano. A provável escalação dos cariocas tem Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Já os paulistas devem ir a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Hugo; Carrillo, José Martínez e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Ángel Romero e Yuri Alberto.