Após 11 anos de serviços ao Grêmio, Geromel anuncia aposentadoria ao final do ano

A terça-feira (1º) foi de emoção para o torcedor gremista. Em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, após o segundo treino da semana, o capitão Pedro Geromel anunciou sua aposentadoria ao final da temporada. Aos 39 anos, o zagueiro se despede do futebol após 22 anos de carreira e onze de Grêmio. Pelo Tricolor, o ídolo conquistou 12 títulos e disputou 405 partidas, marcando 15 gols e fornecendo cinco assistências.

Ele explica o que motivou a decisão: "ano passado tive muitas dificuldades de jogar e esse ano graças a Deus estou conseguindo treinar todos os dias. Tive a lesão no braço contra o Estudiantes e a minha ideia era parar no meio do ano. Fiz a cirurgia e teve a enchente, que afetou todo o povo gaúcho. Conversei com a direção e a gente não achou apropriado parar neste momento e estendemos o vínculo até o final do ano".

A identificação entre Geromel e torcida vai além das quatro linhas. Em mais de uma década em Porto Alegre, o defensor foi crucial nos momentos de glória, como as conquistas da Copa do Brasil, em 2016, e da Libertadores, em 2017. Por outro lado, também vestiu a braçadeira de capitão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2022, ajudando a equipe gaúcha no retorno à elite nacional.

Vivendo seu auge na Capital, o zagueiro se tornou jogador de Copa do Mundo pela seleção brasileira ao ser convocado por Tite, em 2018, para a disputa do Mundial na Rússia. Além das duas taças citadas acima, o atleta conquistou a Recopa Sul-Americana, sete Campeonatos Gaúchos e duas Recopas Gaúchas pelo clube. Antes do Grêmio, defendeu as cores do Chaves e do Vitória de Guimarães, em Portugal, do Köln, na Alemanha, e do Mallorca, na Espanha.

Em 2025, havia a expectativa do ídolo se fazer presente na disputa do Gauchão, que pode marcar a conquista do octacampeonato estadual inédito para o Tricolor. "Seria muito legal jogar mais um Gauchão e jogar mais no Campeonato Brasileiro, mas isso demanda muito de mim. Então eu decidi fazer isso para priorizar outras coisas", explica Geromel.

Restam onze jogos do Brasileirão até o final da temporada. Hoje no banco de reservas, a expectativa é que o defensor receba mais oportunidades na reta final da competição, contando com uma situação mais tranquila para a equipe de Renato Portaluppi na briga contra o rebaixamento. Na Arena, restam cinco confrontos. Além do Fortaleza, às 21h30min desta sexta-feira, o Tricolor ainda recebe Atlético-GO, Juventude, São Paulo e Corinthians, este na última rodada, no dia 8 de dezembro.