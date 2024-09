Mesmo com esquema consolidado, Portaluppi terá de promover mudanças para receber o Fortaleza

empate com o Botafogo consolidou o esquema tático de Renato Portaluppi com mais poder de marcação no meio-campo, sem a dupla Cristaldo e Monsalve na criação das jogadas. A performance, ainda que pouco criativa na linha de frente, mostrou um time competitivo, cujo a base será mantida nos próximos jogos. , líder isolado do Campeonato Brasileiro, no sábado (28),com mais poder de marcação no meio-campo, sem a dupla Cristaldo e Monsalve na criação das jogadas. A performance, ainda que pouco criativa na linha de frente, mostrou um time competitivo, cujo a base será mantida nos próximos jogos.

Com Villasanti, Pepê, Edenilson e Aravena formando a segunda linha de quatro marcadores na contenção para Cristaldo e Braithwaite atuarem à frente, o Tricolor garantiu um respiro na tabela com o ponto somado diante de uma das melhores equipes do País. Passadas 28 rodadas e ainda com um jogo atrasado pendente, contra o Atlético-MG, os gaúchos assumiram o 13º lugar, com 32 pontos. São quatro a mais que o Corinthians, o primeiro time na zona do rebaixamento.

Entretanto, a formação que garantiu o resultado na Arena Mané Garrincha, em Brasília, não poderá ser repetida nesta sexta-feira, quando os gaúchos recebem o Fortaleza, também pelo Brasileirão. Contra o Alvinegro, o goleiro Marchesín e o volante Villasanti receberam o cartão amarelo e estão suspensos, junto do meia-atacante Monsalve, expulso com o cartão vermelho direto em um lance contestável com o lateral-direito Vitinho, na reta final da partida.

A briga para defender a meta gremista fica entre Caíque e Gabriel Cabral, enquanto o posto no meio-campo deve ser ocupado por Dodi. Apesar dos desfalques, Portaluppi pode comemorar alguns reforços. Os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely, recuperados de lesão muscular, devem ficar à disposição, enquanto o atacante Soteldo, que se recupera de um desgaste muscular, também deve ser relacionado.

Se preparando para mais um duelo importante no intuito de se distanciar da zona, o grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda-feira, e estende seus treinos até quinta, no CT Luiz Carvalho. Será o último compromisso em que Portaluppi cumpre a suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), referente à confusão no confronto com o Bahia, que o afastou do comando de sua equipe em quatro oportunidades. Quem assina a súmula, mais uma vez, é o auxiliar técnico Marcelo Salles.

No âmbito jurídico, o auxiliar técnico Alexandre Mendes não foi indiciado no inquérito policial que investigou um suposto caso de violência doméstica contra sua ex-companheira. O relatório assinado pela delegada da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, Fernanda Campos Hablich, informa que não há elementos que comprovem agressões psicológicas ou físicas por parte do profissional. O Grêmio ainda não se pronunciou sobre a reintegração do auxiliar, afastado preventivamente no dia 19 de setembro.