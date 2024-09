Após desperdiçar chance de entrar no G-6, Inter recebe o Vitória no Beira-Rio

empate com o Bragantino chega confiante para encarar o Vitória, neste domingo (29), às 18h30min, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a promessa de casa cheia, o Colorado é favorito, mas se conhece a ponto de ligar o sinal de alerta para confrontos com equipes em crise. Na ida, o rubro-negro baiano já estava sob risco e, mesmo assim, bateu os gaúchos por 2 a 1, no Barradão. Ainda que a sequência de vitórias não tenha se mantido após o, o Inter seguiu pontuando e, neste domingo (29), às 18h30min, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a promessa de casa cheia, o Colorado é favorito, mas se conhece a ponto de ligar o sinal de alerta para confrontos com equipes em crise. Na ida, o rubro-negro baiano já estava sob risco e, mesmo assim, bateu os gaúchos por 2 a 1, no Barradão.

Com o ponto somado em Bragança Paulista, o time de Roger Machado ocupa a 8ª colocação com os mesmos 42 pontos que Bahia e Cruzeiro, à sua frente por conta do número de vitórias. Os visitantes, por sua vez, são a primeira equipe fora do Z-4, ainda que empatados com o Corinthians, que abre a zona da degola com 28 pontos.

Mirando uma vaga na Libertadores, o objetivo alvirrubro é confirmar o favoritismo e torcer por, ao menos, um empate de cada para entrar no G-6. Enquanto os baianos recebem o Criciúma, os mineiros recebem o Vasco. As três partidas serão disputadas no mesmo horário.

A preparação no CT Parque Gigante contará com duas atividades. A primeira delas será nesta sexta-feira, após um dia de folga. A delegação retornou de São Paulo nesta quinta, e o grupo foi liberado pela comissão técnica. O planejamento ainda precisou ser alterado por conta da instabilidade do tempo. Inicialmente, o voo de retorno ao Estado estava marcado para às 1h30min, mas precisou ser alterado para o início da manhã, com o desembarque ocorrendo às 11h, na Base Aérea de Canoas.

Para o técnico Roger Machado, a principal dor de cabeça está no sistema defensivo. O zagueiro Rogel acusou uma lesão muscular no adutor da coxa direita no primeiro tempo do duelo com o Massa Bruta. Ele foi substituído e será reavaliado nos próximos dias, mas deve ser baixa. Igor Gomes entrou em seu lugar e tende a se manter na equipe. No banco, o recém-chegado Clayton Sampaio é a única opção.

Devido a sequência de confrontos – será o terceiro em sete dias – o comandante colorado pode promover algumas mudanças para preservar titulares e rodar o elenco. O lateral-direito Braian Aguirre é candidato à estreia. Ele vem sendo opção, mas Bruno Gomes atravessa bom momento e ainda não deu brecha para o argentino.

No meio-campo, Rômulo pode ser opção caso Fernando, de 37 anos, seja um dos escolhidos para descansar. Roger define a escalação no sábado, e pode mandar a campo Rochet; Bruno Gomes (Braian Aguirre), Igor Gomes, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.