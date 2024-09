Com a corda no pescoço, Grêmio encara o líder Botafogo sem Portaluppi

A derrota para o Criciúma reacendeu o alerta vermelho na briga contra o rebaixamento. O Grêmio perdeu em casa um duelo direto na parte de baixo da tabela e deixou escapar a oportunidade de se distanciar do Corinthians, que abre o Z-4 com três pontos a menos que os gaúchos - 28 a 31. Para piorar, a sequência é indigesta, a começar pelo líder Botafogo, às 21h deste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo está marcado para a capital do País por conta de um acordo entre os clubes. No primeiro turno, quando o Tricolor era dono do mando de campo, mas não podia utilizar a Arena por conta da enchente que assolou o Estado, as partes concordaram em disputar as duas partidas em campo neutro. Naquela ocasião, se enfrentaram em Cariacica, no Espírito Santo, com clara predominância alvinegra na arquibancada.

A quinta-feira ainda decretou dois desfalques importantes. O técnico Renato Portaluppi e o centroavante Diego Costa tiveram suas punições mantidas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e estão fora por mais dois jogos. Além do Fogão, a dupla também não encara o Fortaleza, seguindo a batida de pedreiras que se encerra no Gre-Nal.

Para o duelo deste sábado, o Tricolor ainda precisa equilibrar uma balança desregulada no quesito confiança. Enquanto os cariocas vêm com a moral em alta pela classificação à semifinal da Libertadores, na mesma quarta-feira, os gremistas perderam para o Criciúma.

O treinador começa a esboçar a escalação com mudanças importantes. A primeira já está confirmada: Monsalve e Cristaldo não jogam mais juntos no meio-campo. Portaluppi confirmou em coletiva que não vê a dupla de armadores atuando em sintonia. "Tem certos momentos do jogo que a gente cai de rendimento. O esquema vai ser mudado. A gente sofre muito jogando com os quatro atacantes. . Eles não estão acostumados a correr para trás", afirmou. A tendência é que o volante Pepê reforce a marcação no setor.

Existe, ainda, a expectativa de que ao menos um zagueiro retorne do departamento médico. Jemerson, Rodrigo Ely e Kannemann não ficaram à disposição na Arena. Com a última atividade marcada para esta sexta, antes do embarque, Portaluppi deve definir o Grêmio com Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Caio (Jemerson) e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pepê e Cristaldo (Monsalve); Soteldo e Braithwaite.