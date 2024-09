Grêmio afirma que perícia descartou injúria racial ao atacante Carlinhos, do Flamengo

O Grêmio divulgou uma nota oficial no início da tarde desta terça-feira (24) apresentando laudos que desmentem as acusações de racismo por parte do Flamengo, no jogo deste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com os cariocas, um torcedor gremista teria hostilizado o atacante rubro-negro com imitações de macaco e o xingamento “macaquinho”.

Para averiguar a situação, o clube contratou duas empresas para realizar a perícia, que descartou a possibilidade de ofensas racistas. Ainda em nota, o Tricolor cobrou uma retratação do Flamengo e do Lance, veículo jornalístico que publicou a matéria assumindo que o caso fosse, de fato, de injúria racial.

LEIA TAMBÉM: Grêmio recebe o Criciúma em confronto direto na briga contra o rebaixamento

Os desdobramentos do pronunciamento resultaram em um pedido formal ao Grêmio, por parte da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para ter acesso às gravações de áudio e vídeo para poder apurar suposto caso de racismo.

"A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA, por seus representantes infra-assinados, no uso de suas atribuições legais vem, por meio deste, em caráter de urgência, solicitar a disponibilização, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste Ofício, de gravações de áudio e vídeo relacionadas ao incidente ocorrido no dia 22 de setembro de 2023, durante a partida entre Grêmio e Flamengo, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio", diz o ofício assinado pelos procuradores Eduardo Jobim e Jhonny Prado.

Confira a nota do Grêmio

Impactado pela notícia publicada pelo jornal Lance! após o jogo do último domingo, e reverberada pelo CR Flamengo, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense tomou uma série de medidas para esclarecer o fato. Identificou o torcedor responsável pela fala, ouviu testemunhas que presenciaram o ocorrido e contratou duas empresas especializadas em perícias para analisar o áudio do vídeo que mostra a saída do jogador Carlinhos pelo túnel de acesso ao vestiário.

Pautado nas mais modernas técnicas e tecnologias, e amparado pelos dois laudos realizados por estas renomadas empresas que atuam no Brasil e no exterior, o Grêmio ratifica que NÃO HOUVE QUALQUER OCORRÊNCIA DE INJÚRIA RACIAL ao atleta do Flamengo na Arena.

Mesmo que através de processos técnicos distintos as perícias chegaram a uma mesma conclusão, refutando quaisquer falas injuriosas.

Um dos laudos destaca que houve um "ENORME ERRO cometido pelo site do Jornal Lance! na internet contra os torcedores do Grêmio, com reverberação pelas redes sociais". E segue, “...a aventada expressão ‘macaquinho’ é equivocadamente induzida pela legenda do vídeo do site do jornal Lance!, e pela matéria escrita na mesma página do site que, no entanto, não corresponde ao que, de fato, consta registrado no vídeo analisado”.

Outro laudo aponta que “... a presença desse fonema específico fortalece a hipótese de que o termo pronunciado esteja mais alinhado com expressões como ‘tá brabinho’ ou ‘tá bravinho’, descartando a possibilidade de ‘macaquinho’ com base na análise dos sons identificados”.

Dessa forma, o Grêmio comunica que já encaminhou notificações ao Lance! e ao CR Flamengo para que se retratem pelos conteúdos que publicaram.

E informa que estará tomando todas as medidas possíveis para tentar atenuar o enorme dano que tanto a publicação original, quanto todas as demais, causaram ao Grêmio e sua imensa torcida.

O Grêmio aproveita o episódio para reforçar o seu compromisso contra qualquer tipo de discriminação, atuando sempre em benefício da correção e da verdade.

As empresas contratadas para a produção da perícia foram a Grupo Peritos, com sede no Rio de Janeiro, e BS Becker e Sawitzki Perícias, com sede em São Paulo.