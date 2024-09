Grêmio recebe o Criciúma em confronto direto na briga contra o rebaixamento

O duelo com o Criciúma pode marcar um divisor de águas para o Grêmio na briga contra o rebaixamento. O fato da partida ser atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro significa que nenhuma outra equipe pode pontuar e, em caso de vitória, o Tricolor se afasta do Z-4 e garante uma margem de erro para as próximas rodadas. O confronto ocorre nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena, com capacidade para 24 mil pessoas.

A principal atração estará na casamata gremista, já que Renato Portaluppi retorna após cumprir suspensão de dois jogos imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador, no entanto, segue com efeito suspensivo e, posteriormente, pode voltar a ser baixa em duas novas ocasiões. O imbróglio é referente à confusão no jogo contra o Bahia, ainda no primeiro turno, quando o comandante se retirou e levou consigo os reservas para o vestiário antes do apito final, após discordar da arbitragem.

De olho nos três pontos, os donos da casa ocupam o 12º lugar com 31 pontos e dois jogos a menos que os demais, e ultrapassam o Juventude — 11º com 32 — em caso de vitória. Se sair derrotado, o Tricolor é ultrapassado pelo Tigre, que está em 15º, mas sobe três casas e, a depender da largura do placar, ainda ultrapassa o Papo pelo saldo de gols.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira pela manhã, Portaluppi esboçou seu time para mais um confronto decisivo com o retorno do zagueiro Jemerson, que cumpriu suspensão na vitória de domingo sobre o Flamengo, também na Arena. Sem novos desfalques, a escalação deve ser formada por Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve e Cristaldo; Soteldo e Braithwaite.

Os catarinenses, por sua vez, chegam sem seu principal jogador. O atacante Bolasie está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não viaja a Porto Alegre. A formação dos comandados pelo técnico Cláudio Tencati, portanto, deve contar com Gustavo; Dudu, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Fellipe Mateus), Newton e Matheusinho; Arthur Caíke e Allano.