Precisando dos três pontos, Grêmio joga mal e perde para o Criciúma na Arena

O duelo desta quarta-feira (25) era daqueles que o Grêmio não tinha o direito de perder. Na briga contra o rebaixamento, o Tricolor recebeu o Criciúma para um confronto direto em compromisso atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu da Arena derrotado pelo placar de 2 a 1. Com o revés, a equipe caiu para o 14º lugar na tabela, com 31 pontos — apenas três à frente do Corinthians, que abre o Z-4.

Um detalhe da noite foi a estreia do terceiro uniforme tricolor para o restante do ano. Com a predominância do preto, a camisa alternativa ainda conta com detalhes em azul e branco, completando a trinca de cores do clube.

Dentro das quatro linhas, as condições de jogo eram claramente adversas. Sofrendo com temporais desde segunda-feira, Porto Alegre teve mais uma noite chuvosa. O gramado, de início, não pareceu sentir. No entanto, à medida que o tempo passava, a chuva apertou e a bola começou a rolar mais rápido, dificultando a troca de passes, que favorece os donos da casa.

Outro fator que pesou contra os tricolores foram os desfalques no miolo da zaga. Jemerson estava cotado para retornar ao time depois de cumprir suspensão no final de semana. O defensor, no entanto, acusou um desconforto referente à lesão muscular que sofreu antes da pausa para a data Fifa, e não ficou à disposição. O argentino Kannemann, que também estava nas prévias, foi mais uma baixa no setor. Gustavo Martins e Rodrigo Caio formaram a dupla central.

Os mandantes começaram em cima, como esperado. A primeira chegada veio aos seis minutos, em uma pifada de Villasanti para Braithwaite, que saiu cara a cara com o goleiro, mas bateu para fora.

A resposta dos catarinenses veio em dose dupla e castigou os gaúchos. O primeiro lance ficou marcado pelo gol perdido de Fellipe Mateus. O meio-campista apareceu como atacante e aproveitou a sobra de uma rebatida mal feita de Marchesín na marca do pênalti, mas bateu por cima do travessão.

Na jogada seguinte, melhor deixar para quem sabe. O centroavante Arthur Caíke, mesmo marcado por João Pedro, escapou do lateral e aproveitou cruzamento vindo da direita para pegar de primeira e carimbar a trave. No rebote, teve a frieza para completar e abrir o placar na Capital.

Atrás no marcador, o time gremista retomou o controle das ações e passou a pressionar. Entretanto, a falta de criatividade no ataque e o bloqueio bem postado do adversário dificultaram as tramas.

O primeiro tempo, inclusive, se encerrou sem novas oportunidades expressivas. Sob uma mistura de vaias e aplausos de incentivo, os comandados de Renato Portaluppi se dirigiram ao vestiário pressionados por uma resposta nos 45 minutos finais.

Na volta do intervalo, a postura de domínio se manteve para o time de Portaluppi. Depois de tanto insistir pelos espaços, o gol chegou aos 22. Foi dos pés de Villasanti, o capitão e, para muitos, melhor jogador da temporada, que saiu o empate. Ele invadiu a área com a bola dominada e bateu cruzado de canhota, no canto, sem chances para o goleiro.

Na sequência, se mantiveram em cima. E a virada quase veio com Diego Costa, que bateu desequilibrado, mas quase acertou o ângulo após Monsalve servi-lo com o passe.

Só que o Criciúma não estava morto e respondeu aos 33, retomando as rédeas do duelo. Ronald saiu da esquerda para o meio e arriscou de longe, batendo Marchesín, que pouco pôde fazer ao ver a bola estufar a bochecha da rede à sua esquerda.

Depois, o cenário ficou claro. O Grêmio se lançou com todas as armas ao ataque, mas pouco fez em uma atuação para esquecer em Porto Alegre. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 52 minutos, e as vaias do torcedor tomaram conta da Arena. O foco, agora, está no Botafogo, às 20h deste sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Grêmio (1) Marchesín; João Pedro (Edenílson), Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti e Dodi (Ronald); Cristaldo (Diego Costa), Monsalve (Aravena) e Soteldo; Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

Criciúma (2) Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus (Jhonata Robert), Newton e Matheusinho (Ronald Lopes); Arthur Caíke (Felipe Vizeu) e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).