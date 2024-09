Se vencer o Bragantino, Inter ingressa no G-6 e ganha força rumo à Libertadores

O jogo atrasado frente ao Bragantino é a oportunidade perfeita para o Inter se alçar ao G-6 do Campeonato Brasileiro e ganhar força na briga por vaga para a Libertadores. O Colorado visita os paulistas nesta quarta-feira (25), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em compromisso adiado da 16ª rodada. Em caso de triunfo, o time de Roger Machado ingressa pela primeira vez na zona de acesso ao torneio continental — será o 6º colocado com os mesmos 44 pontos que o São Paulo, uma posição à frente.

Confiante pela sequência de quatro vitórias consecutivas, os gaúchos são franco-favoritos para encarar uma das decepções da competição. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Massa Bruta é o 14ª colocado na tabela com três pontos a mais que o Corinthians, que abre o Z-4.

A preparação para o confronto foi aquém do padrão das últimas semanas, quando o grupo tinha jogos mais espaçados e, por consequência, mais tempo para treinar. Agora, vindo do confronto com o São Paulo no domingo, os titulares tiveram apenas um trabalho com bola em Atibaia, na Região Imediata de Bragança Paulista. Foi nesta terça-feira à tarde, após a reapresentação, na segunda, ficar marcada por trabalhos regenerativos.

Mesmo com o calendário apertado, Roger deve manter a base que venceu no final de semana, sendo obrigado a sacar apenas o zagueiro Mercado, que não joga mais em 2024 — argentino rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e será operado nos próximos dias. No seu lugar, Rogel assume o posto até o final da temporada, enquanto Igor Gomes e Clayton Sampaio, este ainda por estrear, correm por fora na briga por espaço dentro do elenco.

Quem também pinta entre os titulares é o jovem Gabriel Carvalho, que cumpriu suspensão e retoma seu posto no meio-campo, no lugar de Gustavo Prado. O restante da escalação deve ser a mesma que bateu o São Paulo por 3 a 1, com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Do outro lado, os donos da casa tem a motivação de se afastar da zona da degola com o compromisso atrasado. O provável onze inicial do técnico Pedro Caixinha tem Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Raul, Lucas Evangelista, Jhon Jhon; Vicininho, Eduardo Sasha e Vitinho.