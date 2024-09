São Paulo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Perseguindo a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Inter visita o São Paulo neste domingo (22), às 18h30min, no MorumBis, em jogo válido pela 27ª rodada. Com os treinos até sábado, no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado deve lidar com dois desfalques importantes. Enquanto Gabriel Carvalho está suspenso, Bruno Tabata tem lesão muscular na coxa e também deve ser baixa. A transmissão fica por conta do Premiere.

Ocupando o 8º lugar na tabela com 38 pontos somados em 24 partidas, o Colorado encara o paulistas no confronto direto por vaga no G-6. Os adversário estão em 6º, com quatro a mais. Em meio à disputa das quartas de final da Libertadores, o São Paulo deve ir com os reservas no final de semana. O jogo da volta, também em solo paulista, está marcado para quarta-feira.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo - Jandrei; Ruan, Ferraresi, Sabino; Igor Vinicius, Marcos Antônio, Santiago Longo, Michel Araújo; Erick, André Silva e William Gomes. Técnico: Luis Zubeldía

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: não divulgada até a publicação desta matéria.

Serviço São Paulo x Inter

Local: estádio MorumBis;

Horário: domingo (22), às 18h30min;

Transmissão: Premiere.