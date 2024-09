Ainda sem Bruno Tabata, Inter se reapresenta de olho no São Paulo

Embalado. É assim que chega o Inter de Roger Machado para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, às 18h30min deste domingo (22), o Colorado vai ao estádio MorumBis para a disputa da 27ª rodada, na busca pela quarta vitória seguida na competição, em um confronto direto na briga por vaga no G-6.

Com 35 pontos somados em 25 jogos, os gaúchos ocupam o 8º lugar e, mesmo em caso de triunfo, não entram na vaga de classificação para a Libertadores. Isso porque o próprio tricolor paulista é o 6⁰ colocado, com quatro pontos a mais.

LEIA MAIS: Inter chega a três vitórias seguidas e entra de vez na briga por Libertadores

A reapresentação do grupo ocorreu nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante. No primeiro momento, os jogadores que iniciaram o confronto com o Cuiabá, na segunda, apenas correram em volta do gramado, enquanto os reservas treinaram normalmente com bola.

A principal ausência, no entanto, segue sendo o meio-campista Bruno Tabata. Ele tem uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e pode desfalcar a equipe pela segunda vez. Com Gabriel Carvalho suspenso, a última vaga na área central se torna uma incógnita. Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley são titulares incontestáveis, enquanto Wanderson, recuperado de lesão – atuou por cerca de 15 minutos contra o Dourado –, passa a ser a principal opção para fechar o quinteto.

Com as atividades de quinta, sexta e sábado ainda por vir, Roger tende a manter o esqueleto do time que venceu as últimas três partidas. Portanto, a provável escalação alvirrubra conta com Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley e Wanderson; Borré.

Além de Tabata, outra ausência no treino foi o atacante Lucca, que segue tratando uma bursite no joelho esquerdo. O jovem de 20 anos, inclusive, vem de um longo período fora após sentir o calendário de jogos e treinos. Sua última aparição foi contra o Palmeiras, no dia 4 de agosto, pelo Brasileirão. Desde então, realiza trabalhos de reforço muscular.

O São Paulo, por sua vez, deve ir a campo com uma escalação mesclada. Isso porque eles disputam os jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo – o primeiro nesta quarta, às 21h30min, no Rio de Janeiro. Nomes como Lucas Moura, Calleri e Luiz Gustavo tendem a ser preservados para a volta.