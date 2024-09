Liverpool bate Milan de virada na Champions com zagueiros artilheiros

O Liverpool venceu o Milan por 3 a 1, nesta terça-feira (17), em partida válida pela 1ª rodada da fase classificatória da Liga dos Campeões, no estádio San Siro. Pulisic abriu o placar para o Milan com um gol relâmpago, aos 3 minutos de jogo. Os zagueiros Konaté e Van Dijk, ambos de cabeça, fizeram os gols da virada do Liverpool ainda na primeira etapa. No 2º tempo, Szoboszlai fechou a conta ao fazer 3 a 1 para o Liverpool. O próximo compromisso do Milan na Liga dos Campeões será contra o Bayer Leverkusen, na Alemanha, no dia 1º de outubro. No dia 2, o Liverpool recebe o Bologna em casa.

O JOGO

A partida entre Milan e Liverpool marcou um recomeço para ambas as equipes, que trocaram de técnico recentemente. O português Paulo Fonseca chegou ao Milan vindo do Lille, enquanto o holandês Arne Slot foi contratado pelo Liverpool junto ao Feyenoord para substituir Jürgen Klopp, que ficou no clube inglês por oito temporadas, conquistando nove títulos.

Logo aos 3 minutos do 1º tempo, Christian Pulisic recebeu passe de Morata e bateu cruzado para colocar o Milan à frente no placar. Apesar disso, o gol sofrido não abalou os ingleses, que dominaram a posse de bola e criaram boas chances com Salah, que chegou a acertar o travessão de Maignan duas vezes na primeira etapa.

Apesar de o atacante egípcio estar inspirado, foram os zagueiros do Liverpool que conseguiram a virada ainda na primeira etapa. Konaté, aos 22 minutos, e Van Dijk, no final do 1º tempo, usaram a cabeça para decretar a virada dos ingleses em pleno San Siro.

No início do 2º tempo, o goleiro Magnan, que estava salvando o Milan de tomar uma goleada, precisou deixar o campo. Ele se chocou com Diogo Jota e sentiu o joelho, sendo substituído por Torriani, de 19 anos. Vindo da reserva, o jovem goleiro milanista não comprometeu, mas nada pode fazer quando Pavlovic errou passe e cedeu contra-ataque para o Liverpool, que matou a partida ao fazer 3 a 1 com Szoboszlai.