Liga dos Campeões - Os jogos de volta das quartas de final se iniciam às 16h. Se enfrentam por uma vaga nas semifinais: Aston Villa (1)x(3) PSG e Borussia Dortmund (0)x(4) Barcelona.

Série B - A 3ª rodada começa hoje, às 19h, no duelo entre Cuiabá e Athletico Paranaense.

Santos - O português Pedro Caixinha não é mais o treinador do Peixe. Ele foi demitido pela diretoria alvinegra na manhã ontem, um dia após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. Também deixaram o clube os auxiliares Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente o comando da equipe. Os experientes Dorival Júnior e Tite, livres no mercado, já foram consultados, mas não devem fechar com o clube.

Mundial de Clubes - A Fifa divulgou ontem a lista dos árbitros do torneio. A relação conta com os brasileiros Ramon Abatti Abel, do quadro de Santa Catarina, e Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Nenhum assistente de vídeo (VAR) do País foi selecionado para trabalhar na competição, que acontece de 12 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

Palmeiras - O zagueiro Murilo será desfalque nos próximos jogos. O grupo se reapresentou na manhã de ontem na Academia de Futebol após a vitória no Dérbi, e exames constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita do zagueiro. Ele sentiu lesão no aquecimento do clássico e sequer entrou em campo.

Portuguesa - A Lusa vai voltar ao Canindé na Série D do Campeonato Brasileiro. Após mandar seus jogos no Pacaembu, no Paulistão e na estreia na Copa do Brasil, o time disputará toda a competição nacional em seu tradicional estádio, na capital paulista. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da SAF do clube, Alex Bourgeois.

Justiça - A defesa de Augusto Melo, presidente do Corinthians, encaminhou um pedido de adiamento do depoimento na Polícia Civil, que está marcado para acontecer amanhã, às 14h. O mandatário alvinegro é investigado no Caso Vai de Bet, que apura irregularidades na intermediação do antigo patrocínio da casa de apostas ao clube paulista.