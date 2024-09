Bragantino x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando da vitória em um típico jogo de seis pontos contra o Bragantino, adversário direto na briga contra o rebaixamento, o Grêmio visita os paulistas neste domingo (15), às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid. Ocupando a 15ª posição, com 27 pontos somados em 23 partidas — dois a mais que o Corinthians, primeiro time do Z-4 —, o Tricolor quer a vitória contra outra equipe contestada na competição. O Massa Bruta é o 11º colocado, com 30 pontos em 24 confrontos. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Quem não deve estar à disposição na casamata é técnico Renato Portaluppi, punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da confusão no duelo com o Bahia, também pelo Brasileirão. Além dele, Diego Costa também é baixa, pelo mesmo motivo. Por outro lado, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely evoluíram no tratamento de lesões musculares na coxa e ficam à disposição, ao menos, no banco de reservas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino - Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom, Raul e Evangelista; Mosquera, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Geromel (Jemerson), Rodrigo Ely (Natã) e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Alexandre Mendes.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Farinha (RJ). VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ).

Serviço Bragantino x Grêmio

Local: estádio Nabi Abi Chedid;

Data e hora: domingo (15), às 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere.