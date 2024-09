STJD multa Botafogo por bonecos de Leila Pereira e presidente da CBF enforcados

O Botafogo teve confirmada a condenação ao pagamento de multa de R$ 80 mil por causa dos bonecos da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Os objetos foram enforcados no entorno do estádio Nilton Santos antes do jogo entre os dois times pelo Brasileirão. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (12), pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A votação foi dividida. Três dos nove auditores chegaram a votar pela absolvição do Botafogo.

Dos seis que votaram para a condenação, dois defenderam a redução da multa para R$ 50 mil. Mas a tese que prevaleceu, com quatro votos, foi a que estava consolidada desde a decisão em primeira instância, de punir o Botafogo com os R$ 80 mil.

A condenação do Botafogo veio com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O clube foi julgado por "deixar de prevenir e reprimir desordem na praça de desporto".

O Botafogo alegou que o fato aconteceu fora do estádio, em um local em que a polícia deveria agir e não o clube. Os bonecos foram pendurados na rampa de acesso da estação da Supervia para os arredores do Nilton Santos.

"Entendo que o fato ocorreu dentro da praça desportiva. Os bonecos foram pendurados em frente ao setor sul, destinado à torcida visitante", disse o relator do caso, o auditor Rodrigo Aiache, que inaugurou os votos no julgamento. O Botafogo tentou convencer de que fez tudo o que estava ao alcance e que não teria nada além para impedir que um torcedor pendurasse os bonecos.

"O Botafogo aumentou efetivo de segurança privada, sugeriu aumento de efetivo policial. O clube não pode colocar segurança na passarela. Quando o poder público tomou conhecimento, fez a retirada dos bonecos. A polícia, depois de alguns dias de trabalho investigativo, identificou o torcedor e o nome dele foi encaminhado para o Ministério Público. Ele já estava afastado e banido, por ser de uma torcida banida", argumentou o advogado do Botafogo, André Alves, sem, no entanto, conseguir a maioria necessária para livrar o clube da punição.