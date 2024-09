'Aqui é a meca do futebol', diz Depay sobre o Brasil, ao se apresentar no Corinthians

Em sua primeira entrevista a jornalistas brasileiros na manhã desta quinta-feira (12) no auditório da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, o atacante holandês Memphis Depay exaltou o nível do futebol praticado no país e citou os ex-atacantes Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho entre os jogadores que mais o inspiraram na juventude. Ele disse também estar ansioso para fazer sua estreia pelo clube, mas preferiu não definir uma data. Afirmou ainda ter ficado impressionado com a energia da torcida corintiana ao acompanhar a vitória na véspera contra o Juventude pela Copa do Brasil.

"Acho que precisamos reconhecer de onde é que vem o futebol autêntico, muitas estrelas do mundo do futebol vem do Brasil", afirmou Depay, que respondeu em inglês a perguntas de uma plateia com mais de cem jornalistas. "Aqui é a meca do futebol. O jogo bonito está aqui. As crianças da Europa sempre buscam jogadores do Brasil", acrescentou ele, que vai usar a camisa 94 na Copa do Brasil e a 7 na Sul-Americana.

"Vocês contribuíram para o futebol no mundo inteiro. Inspiraram pessoas no mundo inteiro", afirmou Depay, que disse que vai fazer aulas de português para conseguir se conectar melhor com os companheiros de equipe. O jogador citou o ex-atacante Ronaldo, que, assim como ele, também atuou no PSV, da Holanda, e no Barcelona, da Espanha, como uma das grandes referências que tem no futebol brasileiro.

"O Ronaldo me inspirou muito", afirmou Depay. Ele disse ainda que a faixa característica que costuma usar na cabeça teve como inspiração Ronaldinho Gaúcho, que também brilhou pelo Barcelona.

Apresentado à torcida no gramado do estádio do Corinthians na noite de quarta-feira antes do duelo contra o Juventude, o holandês disse ter ficado impressionado com o entusiasmo e a paixão demonstrados pelos aficionados pelo alvinegro.

"Noites como a de ontem demonstram que a equipe tem habilidade para lutar, que é um time de lutadores", disse ele. "Vendo a torcida, vi o que significa jogar pelo Corinthians, senti a energia."

Depay deve realizou seu primeiro treinamento no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira. Ele fez sua última partida pelas semifinais da Eurocopa há dois meses, quando a Holanda foi eliminada pela Inglaterra.

"O mais importante nesse momento é entrar em campo o mais rápido possível e ser feliz, porque quando estou feliz, jogo meu melhor futebol", disse o holandês, que afirmou estar ciente do momento difícil atravessado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e que será o trabalho no dia a dia que fará a equipe sair da atual situação em que se encontra.

Ele disse que é um jogador que pode atuar em diferentes posições, mais recuado no meio de campo ou como atacante de referência à frente. "Vocês nunca vão me ver 90 minutos com dois defensores na marcação, esperando a bola." Depay afirmou também que coletou informações a respeito da liga brasileira com Neymar e que espera que o treinador da Holanda, Roland Koeman, também se aprofunde sobre o futebol praticado no país quando for preparar a convocação da seleção para os próximos compromissos da equipe.