Paulinho, ex-Corinthians, anuncia aposentadoria aos 36 anos

O volante Paulinho anunciou neste domingo (8), com um vídeo nas redes sociais, o fim de sua carreira como jogador de futebol. Aos 36 anos, o jogador foi ídolo no Corinthians, onde conquistou o Mundial e a Libertadores (2012) e o Brasileiro (2011). Foi com a camisa do clube paulista também que Paulinho disputou sua última partida, em maio, na vitória por 3 a 0 sobre o Racing, do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.