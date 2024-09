Inter x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta à ativa depois da pausa no calendário para a data Fifa, o Inter recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (11), às 19h30min, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é o terceiro dos adiados por conta da enchente de maio. Restam, além dos nordestinos, os jogos com Flamengo e Bragantino. Ocupando a 10º posição na tabela, com 32 pontos em 22 partidas, o Colorado pode chegar ao 8º lugar em caso de vitória. A transmissão fica por conta do Premiere.

O técnico Roger Machado encara uma lista de desfalques considerável. Estão fora na disputa da Eliminatória da Copa do Mundo de 2026: Rochet (Uruguai), Borré (Colômbia) e Valencia (Equador). Além deles, Wesley está suspenso, enquanto Wanderson, Fabrício e Braian Aguirre estão em retreinamento. O último, no entanto, pode pintar entre os relacionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Nathan, Vitão (Rogel), Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick (Gustavo Prado) e Gabriel Carvalho; Alario. Técnico: Roger Machado.

Fortaleza - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Lucas Sasha e Pochettino; Breno Lopes, Moisés (Yago Pikachu) e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC). No VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Serviço Inter x Fortaleza

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira (11), às 19h30min;

Transmissão: Premiere;