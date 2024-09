CBV confirma Zé Roberto e Bernardinho no comando das seleções de vôlei

Os dois maiores treinadores da história do vôlei brasileiro vão seguir no comando das seleções para o novo ciclo olímpico. Nesta quinta-feira (5), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou as permanências de José Roberto Guimarães à frente da equipe feminina e Bernardinho, no comando do time masculino. Os dois técnicos vão continuar acumulando as funções de coordenadores técnicos de ambas as seleções.

"Nos reunimos com Zé Roberto, Bernardinho e Brachola para externar nosso interesse na continuidade do trabalho deles como coordenadores das seleções de quadra e praia. A integração entre as equipes adultas e de base é um pilar fundamental do nosso olhar para 2028 e 2032. Os três deram respostas positivas, o que nos deixa muito felizes e confiantes no projeto que temos. São três campeões olímpicos e profissionais dos mais respeitados dentro e fora do Brasil", afirmou Radamés Lattari, atual presidente da CBV.



Zé Roberto e Bernardinho são campeões olímpicos e mundiais como treinadores das seleções. O primeiro comandou tanto o time masculino quanto o feminino nas conquistas de três medalhas de ouro em Olimpíadas. Bernardinho se sagrou bicampeão olímpico à frente da equipe masculina.



O ouro, contudo, não veio nos últimos dois ciclos olímpicos, tanto no feminino quanto no masculino. Com Zé Roberto, a equipe feminina foi bronze em Paris 2024 e prata em Tóquio, em 2021. O time masculino não sobe ao pódio desde o ouro no Rio 2016. Foi quarto colocado na Olimpíada disputada no Japão e oitavo na capital francesa, no mês passado.