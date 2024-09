Copa Nacional de Clubes traz estrelas do vôlei a Ijuí e Santo Ângelo

Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a Copa Nacional de Clubes de vôlei acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro nas cidades de Ijuí e Santo Ângelo. Bernardinho e Thaísa Daher são dois dos nomes conhecidos do público que estarão presentes.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre terá Corrida pela Saúde da Mulher no dia 5 de outubro

As equipes convidadas e confirmadas são o Unilife Maringá Vôlei, do Paraná, o Gerdau Minas, de Belo Horizonte, da bicampeã olímpica Thaísa, recentemente medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, e o Sesc RJ Flamengo, do Rio de Janeiro, dirigida pelo sete vezes medalhista olímpico e multicampeão, o técnico Bernardinho. Os dois clubes, mineiro e carioca, somam juntos 17 títulos da Superliga Nacional, nove Copas do Brasil e 11 títulos sulamericanos de clubes.

O evento será palco para atletas olímpicas e das seleções nacionais do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Holanda e República Dominicana, além do técnico italiano, Nicola Negro. Outros nomes populares que estarão no Estado são Pri Daroit, Kisy, Jenna Gray, Yonkaira Peña, Celeste Plak, todas do Gerdau Minas; Brie O’Reilly, Michelle Pavão, Helena Wenk, Laís Vasques, Lorena Viezel e Edinara, do Sesc RJ Flamengo.

Os jogos serão disputados no Ginásio Municipal Professor Marcelo Mioso, de Santo Ângelo, com capacidade para 3,5 mil pessoas, e no Ginásio Municipal Wilson Mânica, de Ijuí, com público de 5 mil torcedores. A arbitragem será conduzida pelos árbitros internacionais da Federação Gaúcha de Voleibol, Silvio Cardozo e Ângela Grass, a primeira árbitra das Américas a apitar uma edição de Jogos Olímpicos em Paris 2024. A programação prevê a chegada das equipes no Estado na terça-feira, dia 24, com início dos jogos a partir da quarta-feira. A classificação final ocorre pela pontuação dos três jogos.

Os ingressos online estão à venda através da plataforma Sympla ao valor de 30,00 inteira e 15,00 a meia-entrada.

Para o organizador da Copa, o ex-jogador da seleção brasileira de voleibol, Alex Lenz Stragliotto, coordenador do projeto social Ijuí Pró-Vôlei – Semeando o Futuro, desenvolvido desde 2009 no município ijuiense, três palavras definem a oportunidade de trazer o evento para o interior, especialmente na região Noroeste do Estado.

“Incrível, inédito, histórico! A Copa Nacional de Clubes homenageia os 15 anos de atividades do projeto Pró-Vôlei, no processo de iniciação e massificação da modalidade, mas também tem o intuito de inspirar e fomentar outras iniciativas em uma região inteira que adora jogar vôlei.”