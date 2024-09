Inter retorna aos treinamentos com novidade no elenco e dúvidas na equipe

Com um espírito renovado pelo bom momento no Campeonato Brasileiro, o Inter se reapresentou nesta quinta-feira (5) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, após três dias de folga durante a Data Fifa. Com novidade no grupo de jogadores e dúvidas na escalação por conta dos vários desfalques, o técnico Roger Machado conta com o calendário vazio para definir a equipe que enfrenta o Fortaleza, na próxima quarta-feira, em partida atrasada válida pela 19ª rodada do Brasileirão. A grande atração da manhã foi a presença de Braian Aguirre, reforço que treinou pela primeira vez com os companheiros.

O lateral-direito argentino foi a última contratação colorada na janela de transferências do meio de ano. A comissão técnica carecia de peças para a posição após as saídas de Bustos e Hugo Mallo. Além do atleta de 24 anos, Nathan, ex-jogador do Santos, é a outra opção da função para o setor.

Em vídeo promovido pelo Inter, Aguirre se mostrou confiante e ansioso para estrear pela nova equipe. “Até mesmo antes de viajar, estava muito nervoso. Sabia que estava vindo para um clube muito grande. É um grande passo na minha carreira”, afirmou o defensor, que poderá ser titular já no próximo jogo.

Para a partida contra o Fortaleza, Roger não terá uma à disposição atletas importantes do elenco. Rochet, Enner Valencia e Borré estão com as suas seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já Gabriel Carvalho está com a seleção brasileira sub-20, que fará dois amistosos durante este período.

No comando de ataque, o jovem Ricardo Mathias disputa uma vaga com Alario, enquanto no gol Fabricio e Anthoni brigam para decidir quem será o dono da meta. Sem Gabriel Carvalho, Alan Patrick deve reassumir seu posto de titular. O Colorado volta a treinar na tarde desta sexta.