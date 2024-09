Inter anuncia lateral-direito Braian Aguirre, ex-Lanús

Encerrando suas movimentações na janela de transferências, o Inter anunciou, nesta segunda-feira à noite (2), a contratação do lateral-direito argentino Braian Aguirre. O defensor de 24 anos está de chegada do Lanús, da Argentina, e desembarca em Porto Alegre com a expectativa de tomar a titularidade da posição, deixada por Bustos, que se transferiu para o River Plate. A transferência custou US$ 1,4 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato com o Colorado até o final de 2027.

Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a data Fifa, o novo reforço terá quase dez dias — equipe volta a campo na próxima quarta-feira (11), para encarar o Fortaleza em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão — para se adaptar ao clube. Ainda que atue pela direita, Aguirre é canhoto e pode ser aproveitado como lateral-esquerdo.

Com o fechamento da janela, o Inter fechou com cinco reforços para o técnico Roger Machado. Além do lateral argentino, Nathan, ex-Santos, também veio para reforçar o setor. Os zagueiros Rogel e Clayton Sampaio e o meio-campista Bruno Tabata fecham a lista.