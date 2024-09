Carol Santiago conquista a sexta medalha de ouro paralímpica na carreira

A brasileira Carol Santiago liderou mais uma prova de ponta a ponta e chegou ao seu sexto ouro em Paralimpíadas. Dessa vez, a conquista veio nos 100 m livre, na categoria S12 (deficiência visual), com o tempo de 59s30, nesta quarta-feira (4). Além desse, foram dois outros ouros em Paris 2024: nos 100 m costas (S12) e nos 50 m livre (S13). Ela superou o número total de ouros da velocista Ádria Santos, que ficou no topo do pódio em quatro oportunidades e até antes dos Jogos era a detentora do recorde brasileiro.