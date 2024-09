Confira quem são os pendurados do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG

Em êxtase pelo retorno à Arena depois de quatro meses longe, o Grêmio está em fase final de preparação para encarar o Atlético-MG, neste domingo (1º), às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preparação se encerra neste sábado, em treino fechado no CT Luiz Carvalho.

Sem nenhum jogador suspenso, o técnico Renato Portaluppi tem apenas o desfalque dos lesionados Mayk, Du Queiroz, André Henrique e Pavón. No entanto, ele também precisa se preocupar com os pendurados, que são quatro no total. Um deles, no entanto, é o próprio Du Queiroz, que não será relacionado.

Além do volante, estão a beira de uma suspensão: Kannemann, Reinaldo e Villasanti. Dos três, dois são titulares absolutos, enquanto o zagueiro argentino, ainda que se mantenha como uma das principais lideranças do elenco, vem sendo preterido por Jemerson e Rodrigo Ely.

Depois do duelo deste final de semana, o Brasileirão terá uma pausa de duas semanas para a data Fifa. O Grêmio retorna aos gramados, então, no dia 15 (domingo) de setembro, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Quem pode forçar um cartão amarelo é Villasanti, que estará servindo o Paraguai e não deve ter condições de voltar a tempo para encarar o Massa Bruta.