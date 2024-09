No reencontro com a torcida na Arena, Grêmio recebe o Atlético-MG

A espera do torcedor finalmente acabou e o Grêmio retorna à Arena neste domingo (1º). O Tricolor encara o Atlético-MG, às 11h, pela 25º rodada do Campeonato Brasileiro, 134 dias após a última partida realizada em Porto Alegre. O estádio que ficou 23 dias submerso durante as enchentes de maio ainda não estará funcionando com a sua capacidade total. Operando de forma provisória e com restrições, a casa gremista terá capacidade para apenas 12,7 mil pessoas para receber a equipe de Renato Portaluppi depois de quatro meses.

do que o torcedor desejava. Desde a última partida na Arena, realizada no dia 20 de abril contra o Cuiabá, o Tricolor viveu mais momentos de tensão do que períodos de glórias. Eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, além de passar onze rodadas na zona do rebaixamento do Brasileirão, o clube que iniciou o ano com uma grande expectativa agora sofre as consequências do período longe do seu estádio.A mudança de fotografia também ocorre no time que vai a campo. O técnico Renato Portaluppi ganhou boas peças para construir uma equipe melhor do que a disponível no primeiro semestre. Das novas adições na última janela de transferências,gremista. O restante do time deve ser formado por peças que já estavam no plantel antes das cheias, mas o comandante também conta com ausências de peso.Pavon está fora do confronto com uma lesão muscular na coxa esquerda,O jogador não participou de algumas atividades durante a semana e a tendência é de que ele seja preservado. Relatando dores no púbis, o centroavante ficou de fora do último compromisso, contra o Criciúma, e apenas uma evolução muito expressiva no treino desta sexta-feira colocaria o atacante entre os relacionados para o domingo.Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Cristaldo e Monsalve; Soteldo e Braithwaite.