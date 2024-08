Direção do Grêmio não descarta renovação de Renato Portaluppi para 2025

O dia de atividades do Grêmio nesta terça-feira (27) foi marcado pela entrevista coletiva concedida pelo vice-presidente de futebol, Antonio Brum, no CT Luiz Carvalho. O dirigente foi questionado sobre o futuro do clube na temporada e sobre a permanência do técnico Renato Portaluppi após as duras quedas na Libertadores e na Copa do Brasil e afirmou que conversas devem ocorrer ao final do Brasileirão. Brum também esclareceu a estratégia adotada sobre a montagem do elenco gremista para a sequência do ano, que não deve ter novas caras, apesar da venda de Gustavo Nunes para a Inglaterra.

Mesmo após um ano repleto de resultados frustrantes e atuações inconstantes, o treinador pode ser mantido na casamata para a próxima temporada. Brum afirmou que uma renovação ainda não foi debatida e que o assunto será tratado somente após o fim do Brasileirão, mas o comandante conta com o prestígio da direção. “A gente não está discutindo o ano que vem com nenhum jogador e nem com o Renato. No ano passado também só se discutiu a permanência dele desta maneira. Ele é um grande treinador e trouxe ótimos resultados para o clube”, salientou.



Questionado sobre as decisões impopulares de Portaluppi, o dirigente aponta que a direção conversa diariamente com o comandante sobre as suas escolhas. "A relação é muito aberta em todos os processos, desde as contratações até a montagem do time, mas ele é o nosso treinador. A decisão final é dele. A gente troca ideias o tempo inteiro, eu nem estaria no cargo se não tivesse esse acesso. Nós confiamos muito no Renato, conversamos diariamente e é assim que tem que ser".