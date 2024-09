Inter se reapresenta com Thiago Maia e Nathan à disposição no CT Parque Gigante

De olho no confronto com o Juventude, neste domingo (1º), às 18h30min, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Alfredo Jaconi, o Inter deu início à preparação nesta sexta, no CT Parque Gigante, em atividade realizada com os portões fechados. Enquanto os titulares que atuaram contra o Cruzeiro, dois dias antes, realizaram apenas um trabalho de recuperação física no gramado, os reservas treinaram com bola.

Com o último treino marcado para às 10h deste sábado, o técnico Roger Machado contou com duas ótimas notícias no centro de treinamento. A primeira foi a presença do lateral-direito Nathan. O novo reforço se juntou aos seus companheiros pela primeira vez e já está à disposição para estrear. Sem nenhum outro nome de origem para o setor – Bruno Gomes vem sendo improvisado –, ele deve ser titular.

LEIA MAIS: Roger Machado terá dor de cabeça para montar o Inter que visita o Juventude

Quem também pisou no gramado na beira do Guaíba foi Thiago Maia. O volante de 27 anos foi substituído no confronto com a Raposa depois de cair sobre a perna direita e sentir o joelho. A preocupação foi imediata, e o tratamento com gelo se iniciou já no banco de reservas. No entanto, ele participou normalmente do processo regenerativo, aumentando as expectativas pela sua presença em Caxias do Sul.

A tendência é que o meio-campista seja reavaliado durante as prévias da partida. Caso o departamento médico vete-o de viajar ou, ao menos, começar entre os titulares, a vaga passa a ser disputada por Bruno Gomes e Bruno Henrique, acostumados à função de segundo volante, atuando à frente de Fernando.