Grêmio e Inter ficam apenas no empate no GreNal 447, pelo Brasileirão

Tudo igual no clássico. Os 27 mil torcedores gremistas presentes na Arena, na noite deste sábado (19), viram Grêmio e Inter empatarem o GreNal 447 em 1 a 1 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a partida sem vencedores, o time do técnico Roger Machado, ampliou a sequência de invencibilidade sobre o maior rival para oito jogos sem perder. Os gols marcados por Anthoni (contra) e Alan Patrick permitiram ao Tricolor dormir na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com quatro pontos. Enquanto os colorados ficam na 10ª posição com seis.

Com a bola rolando, os primeiros 15 minutos foram diferentes das projeções feitas antes da bola rolar. Quem esperava um Inter mais propositivo, impulsionado pelo bom momento que vive e um Grêmio esperando o rival no seu campo defensivo, viu, na realidade, um jogo de troca da posse entre as equipes e o Tricolor tomando a iniciativa das finalizações com Braithwaite. Aos 13 minutos, o dinamarquês recebeu um passe de Monsalve e definiu por cima da meta de Anthoni.



A resposta do Colorado não tardou a vir. Fernando, aos 20, recebeu um ótimo cruzamento de Alan Patrick em falta na intermediária, e cabeceou na pequena área, exigindo uma ótima intervenção de Volpi para evitar o primeiro dos visitantes.



Aos 30 minutos da primeira etapa uma substituição forçada do técnico interino James Freitas levou a Arena ao delírio. Wagner Leonardo precisou ser retirado precocemente do clássico por conta de dores e Kannemann, após longo período fora dos gramados, entrou no seu lugar para a alegria da torcida em rever o argentino em campo.



Apesar da alegria no retorno do camisa 4 gremista, quem esteve por detalhes de abrir o placar foi o Inter. Em boa troca de passes, aos 32, Bernabei cruzou rasteiro de maneira precisa para Valencia que finalizou à queima roupa, e obrigou Volpi a impedir o gol do Inter.



Gol este que chegou aos 37 minutos, mas para os donos da casa. Braithwaite ganhou de Rogel e bateu em cima de Anthony. No rebote, Marlon cruzou e Kike Olivera finalizou em cima do arqueiro colorado que rebateu contra a própria meta, abrindo o placar para o Grêmio.



Na volta do intervalo, o Alvirrubro voltou diferente. Precisando reverter o placar adverso, os comandados de Roger preencheram o campo de ataque e conseguiram mudar o panorama do confronto aos 18 minutos, em pênalti cometido por João Pedro - O lateral gremista colocou o braço na bola. Na cobrança, Alan Patrick deslocou volpi e igualou o marcador.



Do gol em diante, a tônica da partida foi o time de Roger Machado, impulsionado pela força do elenco e pelo abatimento nítido da equipe de James Freitas, sendo mais agressivo e buscando o segundo

gol. Entretanto, não conseguiu ser efetivo e não obteve chances claras. O principal lance da segunda etapa fica pela polêmica envolvendo a não marcação de um possível pênalti em cima de Aravena. O chileno, aos 41, foi derrubado na grande área por Aguirre. Lance este, que levou o árbitro à cabine do VAR, porém, nada foi assinalado após a revisão.

O último grande lance de perigo veio dos pés de Gabriel Carvalho. Aos 53 minutos, o meia driblou a marcação e chutou na entrada da pequena área. Volpi realizou mais uma defesa. Agora, ambas as equipes mudam o foco para as competições internacionais. O Grêmio viaja a Argentina para enfrentar o Godoy Cruz na terça-feira, às 19h, pela 3ª rodada do grupo D da Copa Sul-Americana. Já o Inter enfrenta na terça-feira, no Beira-Rio, às 21h30min, o Nacional do Uruguai pela 3ª rodada do grupo F da Libertadores da América.



Grêmio (1) - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo), Edenilson (Aravena) e Monsalve (Cristaldo); Cristian Olivera (Alysson) e Braithwaite. Técnico: James Freitas.



Inter (1) - Anthoni; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Wesley (Gabriel Carvalho) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.



Árbitro - Bráulio da Silva Machado.