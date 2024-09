Roger Machado terá dor de cabeça para montar o Inter que visita o Juventude

Caminhando para uma retomada de confiança pelos resultados recentes, o Inter terá dois dias de treino para encaminhar o time que visita o Juventude neste domingo (30), às 18h30min, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Alfredo Jaconi. A reapresentação do elenco está marcada para às 10h desta sexta (30), no CT Parque Gigante. A segunda e última atividade será no sábado, no mesmo horário, quando o técnico Roger Machado define uma série de mudanças no sistema defensivo.

Em relação à equipe que empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, nesta quarta, em Belo Horizonte, o comandante colorado até conta com o importante retorno de Rochet, mas terá dois desfalques de peso no miolo da defesa. Enquanto Rogel foi expulso com o vermelho direto, Mercado recebeu o terceiro cartão amarelo e também está suspenso.

Ainda que a titularidade do goleiro uruguaio seja indiscutível no momento, Anthoni foi o herói do confronto com a Raposa e fez com o que o torcedor não sentisse saudade do ficha 1. Por outro lado, a ausência da dupla de zaga pode ser sentida em Caxias do Sul.

Enquanto o primeiro substituto está definido – Vitão entrou para suprir a ausência de Rogel e foi um dos destaques contra os mineiros –, o segundo nome para compor o setor será escolhido a partir dos trabalhos no CT. Robert Renan e Igor Gomes brigam pela vaga no onze inicial.

Outra mudança plausível para a primeira linha está na lateral-direita. O recém-chegado Nathan se reapresenta com o restante do grupo e deve ficar à disposição para estrear. O dono da posição, hoje, é o volante Bruno Gomes, improvisado desde a saída de Bustos para o River Plate.

Alguns passos à frente, outra mudança na escalação deve ser feita entre os volantes. Isso porque Thiago Maia deixou o campo do Mineirão lesionado ao cair de mal jeito e sentir o joelho. Ele será reavaliado pelo departamento médico, mas deve ficar de fora, ao menos, deste final de semana. Bruno Henrique e o próprio Bruno Gomes, caso a presença de Nathan se confirme, disputam a posição.

Por fim, Alan Patrick e Gabriel Carvalho brigam pelo posto de armador centralizado. O camisa 10 é titular indiscutível, mas está voltando de lesão e ainda não está com o ritmo de jogo ideal. Mesmo assim, ele desponta como favorito para voltar ao time titular e, por consequência, reassumir a braçadeira de capitão.

Entre retornos, desfalques e chegadas, Roger terá duas sessões para escolher as melhores peças ao seu dispor. Mesmo com dúvidas, a provável escalação colorada tem Rochet; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Robert Renan (Igor Gomes) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Bruno Gomes), Bruno Tabata, Alan Patrick (Gabriel Carvalho) e Wesley; Borré.