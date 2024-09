Inter acerta contratação de Braian Aguirre, lateral-direito argentino do Lanús

Depois de anunciar o lateral-direito Nathan, o Inter se manteve ativo no mercado e acertou a contratação de mais uma peça para o setor. Trata-se de Braian Aguirre, argentino de 24 anos do Lanús, da Argentina, que deve ser conformado em breve em uma transação de US$ 1,4 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões pela cotação atual) por 50% de seus direitos econômicos. A investida colorada se dá pelas saídas de Bustos e Hugo Mallo. Entre os dois reforços, a tendência é que Aguirre seja o titular da posição.

Além dos quase R$ 8 milhões desembolsados para que o defensor desembarque em Porto Alegre, o Colorado ainda firmou metas contratuais que o obrigam a comprar mais 25% de seu passe, caso elas sejam atingidas. Ele realiza exames médicos nesta sexta-feira (30), em seu país natal, e inicia seu deslocamento para a Capital. O vínculo será válido até o fim de 2027.

Aguirre é um lateral defensivo, que atua com o pé trocado. O jogador é canhoto e pode, inclusive, ser improvisado na lateral-esquerda, outra posição carente no elenco do técnico Roger Machado. A tendência, no entanto, é que ele não fique à disposição para o confronto com o Juventude, neste domingo, às 18h30min, pelo Campeonato Brasileiro.