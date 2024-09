Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No duelo que marca o reencontro entre torcedor e Arena, o Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho em uma vitória para celebrar o retorno à casa, o time de Renato Portaluppi terá força máxima frente aos mineiros e aos 12,7 mil gremistas presentes nas arquibancadas. A transmissão fica por conta do Premiere.

Com a confiança renovada pela vitória sobre o Criciúma, após a queda para o Fluminense na Libertadores, o Tricolor chega para a partida com a missão de se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento. Ainda que as chances de queda tenham diminuído consideravelmente em relação ao primeiro turno do Brasileirão, a equipe gaúcha segue com a obrigação de se afastar do Z-4 e passar a sonhar com uma vaga em competições continentais. Atualmente, o Grêmio é o 14º colocado na tabela, com 27 pontos somados em 22 jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Kannemann), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG - Éverson; Alisson, Battaglia e Lyanco; Rubens, Fausto Vera, Otávio e Guilherme Arana; Bernard, Vargas e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

Arbitragem - Raphael Claus, auxiliado por Fabrini Costa e Luiz Alberto Nogueira (trio paulista). No VAR, estará Rodrigo Ferreira (SC).

LEIA MAIS: Grêmio empata em 0 a 0 com São Paulo e é eliminado do Brasileirão feminino

Serviço Grêmio x Atlético-MG

Local: Arena do Grêmio;

Data e hora: domingo (1º), às 11h;

Transmissão: Premiere;