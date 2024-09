Juventude x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando da vitória para dar sequência à retomada de confiança no Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Juventude às 18h30min deste domingo (1º), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada. Será o sétimo confronto entre as equipes em 2025, e o quarto na Serra Gaúcha. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.