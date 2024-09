Inter anuncia contratação de Clayton Sampaio; zagueiro assina até o final de 2025

acertar com o AVS SAD Inter anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do zagueiro Clayton Sampaio. O defensor de 24 anos volta ao Brasil depois de cinco anos atuando no futebol português, em uma transferência de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,5 milhões) por 80% dos seus direitos econômicos. Ele assinou contrato com o Colorado até o final de 2028. Um dia depois de se, de Portugal, o. O defensor de 24 anos volta ao Brasil depois de cinco anos atuando no futebol português, em uma transferência de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,5 milhões) por 80% dos seus direitos econômicos. Ele assinou contrato com o Colorado até o final de 2028.

Sampaio é o segundo zagueiro que o clube contrata nesta janela de transferências — Augustín Rogel foi o primeiro. A tendência, anteriormente, era que eles chegassem para suprir as possíveis saídas de Vitão e Robert Renan. O primeiro, inclusive, chegou perto de se transferir para o Real Bétis, da Espanha. O negócio colapsou por conta das regras do Fair Play Financeiro do país europeu. Com o prazo de chegadas e saídas se encerrando nesta segunda, a tendência é que o elenco fique recheado de jogadores da posição, já que os dois jovens defensores permaneceram em Porto Alegre.

Mesmo com a confirmação de sua chegada, Clayton Sampaio não deve ficar à disposição para encarar o Juventude, neste domingo, às 18h30min, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Alfredo Jaconi.

Ficha técnica:



Nome: Clayton Sampaio Pereira

Data de nascimento: 04/04/2000 (24 anos)

Local de nascimento: Santos – SP

Altura: 1,87m

Carreira:

2019 | EC São Bernardo

2020 | Famalicão-POR

2021 | FC Felgueiras 1932-POR

2022 | Real SC-POR

2023 | Nacional-POR

2024 | AVS-POR