Inter fecha com o zagueiro Clayton Sampaio, que estava no futebol português

A quinta-feira (29) do Inter no mercado de transferências, após o empate sem gols com o Cruzeiro em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, está sendo frenética. Depois de acertar a contratação do lateral-direito Braian Aguirre, do Lanús, o Colorado também encaminhou a chegada do zagueiro Clayton Sampaio, de 24 anos, que estava no AVS SAD, de Portugal. O clube irá desembolsar 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,5 milhões) por 80% dos direitos do defensor.