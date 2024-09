Fórmula 1 anuncia plano para gerar energia de baixo carbono em GPs da Europa

Manter as boas condições climáticas sempre fez parte das metas da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (28) foi firmada uma parceria de vários anos com a Aggreko, fornecedora líder mundial de soluções temporárias de energia e que já tinha acordo com a Fórmula E, para o fornecimento de sistemas inovadores de geração de energia de baixo carbono em todos os GPs da Europa a partir de 2025. A empresa se tornará uma Fornecedora Oficial da F1 e faz parte da luta por emissão zero de carbono até 2030.

Fórmula 1 e Aggreko já trabalham juntas pela causa desde 2023, quando pilotaram pela primeira vez um complexo de geração de energia centralizada no Grande Prêmio da Áustria. Na ocasião, foi comprovada uma redução das emissões de carbono associadas em mais de 90% no Paddock, Pit Lane e áreas de transmissão em comparação ao evento de 2022.



A energia renovável utilizada pela parceira conta com óleo vegetal hidrotratado (HVO), biocombustível, painéis solares e sistemas de armazenamento de bateria. Após retornar ao Red Bull Ring no início da temporada, o sistema foi testado novamente no GP da Hungria e também estará em vigor neste fim de semana em Monza. O teste expandido tem proporcionado reduções de carbono e, a partir de 2025, o sistema será usado em toda a temporada europeia da Fórmula 1.



O novo sistema gerará energia suficiente para que as escuderias e até a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), não sejam obrigadas a trazer seus próprios geradores, garantindo que todos sejam abastecidos no paddock e mesmo onde ocorrem as transmissões na pista.