Lando Norris vence e encerra hegemonia de Verstappen no GP da Holanda

Lando Norris, da McLaren, estragou a festa da Max Verstappen no circuito de Zandvoort neste domingo (25) e venceu o GP da Holanda. O tricampeão mundial, da Red Bull, terminou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Foi a segunda vitória de Norris, que conseguiu a volta mais rápida da corrida ao terminar o GP, na categoria e a a primeira vez desde que a corrida voltou ao calendário da categoria, em 2021, que o piloto no topo do pódio não foi Verstappen. O holandês ainda lidera o campeonato, agora com 295 pontos contra 225 de Norris. A vantagem que antes era de 78 pontos, cai para 70.

Segundo no grid,para delírio dos torcedores. Norris não conseguiu uma boa largada após conquistar a pole position. A McLaren viu ainda seu outro piloto, Oscar Piastri, perder posição já no início da corrida. George Russell, da Mercedes, saindo do quarto posto, deixou Piastri para trás e assumiu o terceiro lugar.Na volta seguinte,. "Qual o plano agora?", questionou Norris pelo rádio após a ultrapassagem. A McLaren perguntou qual era a situação dos pneus e ouviu que estavam OK. A orientação foi para manter o plano A.Menos de oito voltas depois, a vantagem da McLaren sobre Verstappen já era mais de cinco segundos. Entre os quatro primeiros colocados, o primeiro a parar nos boxes foi Russell, na 27ª das 72 voltas previstas. Com um carro mais veloz, a McLaren optou por estratégia menos arriscada. Apesar do trabalho mais lento em relação à Red Bull (3s1 contra 2s5), Norris voltou à frente de Verstappen.Na 40ª volta, pouco depois de os comissários da FIA anunciarem uma punição para Lance Stroll por exceder a velocidade permitida no pit lane, Piastri conseguiu ultrapassar Russell com facilidade. Com um bom ritmo, ae Piastri partir em busca de Leclerc, que estava menos de quatro segundos à frente.De maneira confortável, Norris foi abrindo vantagem.A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o GP da Itália, que acontece no dia 1º de setembro, no autódromo de Monza.