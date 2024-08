George Russell faz melhor tempo no segundo treino livre e desbanca Lando Norris

Depois de ver Lando Norris comandar a primeira sessão de treinamentos, o piloto da Mercedes George Russell assumiu o protagonismo na segunda tomada de tempos nesta sexta-feira (23) e cravou o melhor marca na segunda atividade envolvendo os pilotos da F1 visando o GP da Holanda, que acontece no domingo. O inglês andou em 1min10s702 sob um sol forte, que preominou durante todo o treino no circuito de Zandvoort, na Holanda. Oscar Piastri, da McLaren e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram as três primeiras posições.

Max Verstappen logo fez a melhor marca ao andar na casa de 1min12s191. McLaren, Mercedes e Ferrari também vieram em um ritmo forte com Lando Norris, Lewis Hamilton e Sergio Pérez. Na atividade, alguns pilotos tiveram problema de aderência na pista e precisaram ir para os boxes. Verstappen chegou a "fritar o pneu" ao errar o ponto de uma curva e precisou fazer ajustes em sua Red Bull.



Antes da metade do treino, Lewis Hamilton assumiu a melhor volta com 1min11s933. Na sequência, os trabalhos de pistas foram interrompidos por causa de Nico Hülkenberg. O alemão rodou na pista, bateu no muro, e a bandeira vermelha precisou ser acionada.