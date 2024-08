Inter encaminha contratação por empréstimo do lateral Nathan, do Santos

Precisando repor as saídas de Fabrício Bustos e Hugo Mallo, o Inter encaminhou a contratação por empréstimo do lateral-direito Nathan, de 22 anos, do Santos. Colorado e Peixe iniciaram conversas nos últimos dias e estão próximos de um acordo, que deve envolver uma opção de compra para os gaúchos no ao término do vínculo. As partes alinham os últimos detalhes, como o tempo de empréstimo, se será até o fim do ano ou ao término do Campeonato Gaúcho.

Nathan estava fora dos planos do técnico Fábio Carille. Ele retornou ao Santos na metade deste ano após o fim do empréstimo ao Famalicão, de Portugal. O jogador tem contrato até o fim de 2026 e não deve voltar a vestir a camisa santista. Revelado pelo Vasco, ele chegou ao clube após passagem pelo Boavista e fez apenas 33 jogos pelos paulistas.

Depois de perder os dois jogadores do setor, o técnico Roger Machado espera, conforme já informou em entrevista coletiva, a chegada de dois laterais. Atualmente, ele está improvisando os volantes Bruno Gomes e Rômulo. O zagueiro Igor Gomes estava ocupando o posto até sofrer uma lesão muscular. Ele deve voltar no confronto com o Cruzeiro, neste domingo (25), às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.