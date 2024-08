Conmebol atende pedido da CBF e altera horário de Brasil x Equador

Há anos que o Brasil não tem jogos começando às 22h. Para dar mais comodidade ao torcedor que necessita se deslocar de transporte público, o horário foi extinto em acordo da CBF com a TV Globo. O próximo jogo da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas, dia 6 de setembro, contudo, será disputado às 22h por interesses da emissora.

na TV aberta, que vai das 21h às 22h e a Globo perderia o começo da partida da seleção. A CBF pediu para a Conmebol que alterasse o horário das 21h45 para 22 horas e foi atendida nesta terça-feira."Ado jogo entre Brasil e Equador, partida das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da Fifa 2026", anunciou a entidade, citando o adiamento de 15 minutos da hora do jogo.O duelo é válido pela sétima rodada das Eliminatórias e será. Nas seis rodadas anteriores, com Fernando Diniz, a seleção até começou bem, com duas vitória e um empate, mas depois engatou série negativa, sendo superada por Uruguai, Colômbia e Argentina, amargando apenas a 6ª colocação - última a garantir vaga para a Copa de 2026.

Depois dos equatorianos,, o que também prejudicaria a programação da TV aberta. Mas como o Brasil é visitante, não há nada que a CBF possa fazer neste caso.Diferentemente da empolgação das primeiras partidas com Dorival Júnior, o Brasil chegará para o duelo com o Equador, na qual caiu nas quartas de final diante do Uruguai, com 4 a 2 nos pênaltis.