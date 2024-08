Chapecoense anuncia saída do técnico Tcheco após menos de duas semanas de trabalho

A passagem do técnico Tcheco pela Chapecoense foi relâmpago. Depois da goleada sofrida por 4 a 0 diante do lanterna Guarani no último sábado, o treinador foi desligado do comando técnico após 10 dias de seu anúncio e apenas dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Junto com ele, saem o preparador físico Dante Luiz e os auxiliares Cassius Hartmann e José Luiz Fonseca.

"A Chapecoense comunica o encerramento do vínculo contratual com o treinador Tcheco, com o preparador físico Dante Luiz e com os auxiliares técnicos Cassius Hartmann e José Luiz Fonseca. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Pelo período de trabalho dedicado à Chapecoense, o clube agradece aos profissionais e deseja sucesso nos projetos futuros", comunicou o clube.



Tcheco assumiu a vaga de Umberto Louzer, que deixou o clube para assumir o Atlético-GO. Ele havia sido campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense pelo Paraná, o que o credenciou para a vaga. Na sua estreia, foi derrotado no confronto direto contra o Ituano, por 2 a 1, fora de casa, e depois levou a goleada do Guarani em outro duelo direto contra a zona de rebaixamento.