Rodrigo Moledo acerta com a Chapecoense após cumprir suspensão por doping

A Chapecoense anunciou a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo, de 36 anos, até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está liberado para atuar após ser suspenso por testar positivo no exame antidoping para substância ostarina durante uma partida do Inter, seu ex-clube, na Copa Libertadores.

Rodrigo Moledo, que aguardava o fim da suspensão e a abertura da janela de transferências para ser oficializado como reforço da Chapecoense, não entra em campo desde o dia 25 de junho de 2023, na vitória do Inter sobre o América-MG por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.



O defensor defendeu o time gaúcho de 2018 até 2023. Foram 156 jogos e nove gols marcados nesta segunda passagem pelo clube. Ele atuou também pelo Panathinaikos, da Grécia, Metalist, da Ucrânia, União Rondonópolis-MT e Camboriú-SC, além do Bonsucesso-RJ.



