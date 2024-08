EUA dão salto no ranking feminino da Fifa e retomam topo após ouro olímpico

Um ano após ser desbancado da liderança do ranking feminino da Fifa, os Estados Unidos recuperaram o topo na atualização desta sexta-feira (16), a primeira desde a disputa da Olimpíada de Paris 2024. O time americano capitalizou a conquista da medalha de ouro, na final contra o Brasil, e somou pontos suficientes para retornar à liderança da lista.

Brasil perde para os EUA e fica com a medalha de prata no futebol feminino

A seleção americana deu um salto de quatro posições e voltou a figurar na primeira colocação, agora com 2.076,9 pontos. Na outra ponta do Top 10,, permitindo a subida de várias rivais, como a própria seleção brasileira, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos.do ranking, no embalo do pódio obtido em Paris. Na final olímpica, a equipe brasileira foi derrotada justamente pelos Estados Unidos por 1 a 0, apesar de ter jogado melhor durante boa parte do confronto.Na liderança do ranking, o time americano tem agora a Inglaterra na cola. As inglesas galgaram um degrau na lista da Fifa.e figura no terceiro lugar. A seleção da Alemanha sustentou o quarto posto, enquanto a Suécia e o Canadá subiram um e duas colocações, respectivamente, para o quinto e o sexto lugares.nos últimos dois meses, desde 14 de junho, data da atualização anterior. As equipes dos EUA, da Espanha e da Alemanha foram as que mais jogaram neste período, com oito jogos cada. A próxima atualização do ranking está marcada para o dia 20 de dezembro.